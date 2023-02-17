Проректоры вузов Самарской области обсудили на заседании противодействие терроризму

Речь шла и о создании межвузовского центра по противодействию. Фото: Исторический парк «Россия – моя история»

Сегодня, 17 февраля 2023 года, в Историческом парке «Россия – моя история» прошло заседание Совета проректоров вузов Самарской области по воспитательной работе.

Представители вузов Самарской области вместе с советником главы региона Сергеем Решетовым обсудили деятельность университетов, которая направлена на противодействие идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи.

Помимо этого, речь шла о создании межвузовского центра по противодействию. Во время заседания заведующая Историческим парком Наталья Островская рассказала о возможностях парка для студентов и об активном сотрудничестве с высшими учебными заведениями Самарской области.

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