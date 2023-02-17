"Крылья Советов" намерены подписать Александра Зуева

Александр Зуев за один день сыграл в двух контрольных матчах. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник Александр Зуев с большой долей вероятности станет игроком самарских "Крыльев Советов". По данным Metaratings.ru, футболиста заявят на весеннюю часть сезона.

А вот прибывавшего с ним вместе на просмотр молодого Владислава Галкина подписывать не планируют - его приглашали только для более детального знакомства.

Не будет в "Крыльях Советов" и еще одного вингера, о вероятности переезда в Самару которого писали СМИ. Речь о Виталии Шитове - брате-близнеце Владислава Шитова, выступающего за "Крылья". Спартаковец проведет остаток сезона в аренде в столичном "Велесе".

Александр Зуев накануне принял участие в двух контрольных матчах "Крыльев". В концовке игры с "Торпедо" он успел отметиться голевой передачей на Дмитрия Цыпченко.