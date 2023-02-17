Самарское отделение российского детского фонда празднует свое 35-летие 20 февраля

Первую помощь получили семьи из Самары, ставшие жертвами землетрясения в Армении. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 20 февраля 2023 года, самарскому отделению российского детского фонда исполняется 35 лет. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

В честь этого в Доме культуры железнодорожников имени Пушкина пройдет юбилейный концерт «Волонтеры детства – гордость России». В рамках него вручат грамоты и благодарственные письма наиболее активным благотворителям региона.

Напомним, самарское отделение фонда учредили в 1988 году. Тогда первую помощь получили семьи из Самары, ставшие жертвами землетрясения в Армении. Основная деятельность организации направлена на укрепление института семьи, защиту прав ребенка, поддержку детей, попавших в трудную ситуацию.

В 2022 году фонд начал оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса. С прошлого апреля доставлено более 300 тонн гуманитарного груза в Мариуполь и близлежащие поселки. В посылках были медикаменты, детское питание, вода, одежда, книги, школьные наборы для учеников образовательных организаций.

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