В Самаре «Дом с атлантами» на улице Венцека собираются отреставрировать спустя 10 лет

В дальнейшем в этом здании планируется разместить филиал Художественного музея. Фото: Гордума Самары

В Самаре «Дом с атлантами» на улице Венцека, 55 планируют отреставрировать спустя 10 лет. Об этом сообщает ГТРК «Самара» со ссылкой на директора областного художественного музея Аллу Шахматову.

— Сейчас специалисты изучают все коммуникации. После этого будет создан новый проект реставрации, по которому наконец-то особняк будет достроен, — рассказала Алла Шахматова.

Напомним, восстановление памятника архитектуры началось в 2012 году, однако работы до сих пор не завершены. В августе 2022 года готовность объекта составляла 60%. Ранее в минкульте региона говорили, что для выполнения всех работ требуется еще около 2,5 лет.

Теперь изучение коммуникаций должно закончиться в апреле 2023 года, после этого начнется создание проекта реставрации. Алла Шахматова также отмечает, что интерьер дома удивляет цветочными росписями стен, дубовыми лестницами с вырезанными в балюстрадах подсолнухами, сложным расположением комнат.

В дальнейшем в этом здании планируется разместить филиал Художественного музея, а внутренний двор приспособят под проведение мастер-классов, выставок, лекториев и фестивалей.

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