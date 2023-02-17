В Самаре оказалось больше всего заболевших коронавирусом 17 февраля 2023 года

644 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 17 февраля 2023 года, в Самарской области за сутки подтвердили 721 случай коронавируса. Больше всего заболевших оказалось в областном центре.

Так, 215 человек заболели в Самаре, 209 – в г. Тольятти, 51 – в г. Новокуйбышевск, 31 – в г. Кинель, 27 – в г. Сызрань, 24 – в Безенчукском районе, по 19 – в Большеглушицком и Волжском районах, 18 – в Борском районе, 13 – в г. Похвистнево, по 11 – в Ставропольском районе, г. Октябрьск и г. Чапаевск.

Еще 10 случаев подтвердилось в Нефтегорском районе, 7 – в Челно-Вершинском районе, по 5 – в Похвистневском, Приволжском районах и г. Жигулевск, по 4 – в Кошкинском, Пестравском, Кинельском, Шигонском районах и г. Отрадный, 3 – в Алексеевском районе, по 2 – в Хворостянском и Богатовском районах, по 1 – в Большечерниговском, Кинель-Черкасском и Елховском районах.

За сутки провели 9525 лабораторных исследований на КВИ, 644 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 77 выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

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