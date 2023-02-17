Воспитанников детских домов учат финансовой грамотности

Уметь обращаться с деньгами - важный навык. Фото: https://ru.freepik.com/author/jcomp.

За последние три года воспитанники 83 детских домов в 46 регионах России стали участниками проекта по обучению финансовой грамотности. Задача проекта — помочь детям сформировать навыки безопасного финансового поведения, которые они смогут применить во взрослой жизни, чтобы обеспечить себе финансовую устойчивость, не стать жертвами мошенников.

Получить полезные знания детям помогает 151 волонтерская команда: 126 команд, сформированных из сотрудников Сбербанка, и 26 команд из других организаций. Курирует проект благотворительный фонд «Вклад в будущее».

Каждый волонтер программы проходит подготовку на специальной цифровой платформе, где осваивает методологические и образовательные навыки для взаимодействия с воспитанниками учреждений. С помощью платформы волонтеры объединяются в команды, получают необходимые материалы для проведения занятий, ведут статистику успеваемости подопечных. Такой комплексный подход позволяет системно подготовить ребенка к жизни за пределами детского дома, помогает с основами финансовой и правовой грамотности, дает возможность уберечься от действий мошенников.