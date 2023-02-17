Спрос на модернизированную IT-ипотеку вырос в три раза

Нововведения сделать ипотеку доступнее. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

С февраля банки начали работать по новым условиям IT-ипотеки. Увеличен возраст заемщиков с 44 до 50 лет, смягчены требования к компаниям-работодателям, а также к зарплатам заемщиков в городах-миллионниках. Как итог – спрос на такую ипотеку существенно вырос. Например, банк ВТБ в первые две недели февраля получил более 450 заявок на IT-ипотеку, тогда как в 2022 году банк за этот же период оформлял в среднем 140 обращений специалистов. Таким образом, модернизация программы увеличила спрос более чем в три раза.

Наибольший объем выдач приходится на Московский регион, на втором месте располагается Санкт-Петербург с Ленинградской областью.

- IT-ипотека – узконаправленная программа, что, безусловно, отражается на ее результатах в сравнении с массовыми льготными продуктами. В то же время она является отличным примером точечной поддержки граждан, планирующих улучшить свои жилищные условия. Важно, что за счет градации требований к доходу и региону проживания заемщика оформить кредит на квартиру или дом по низкой ставке могут как жители крупных городов, так и небольших населенных пунктов. Как мы и прогнозировали, значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка Вадим Пахаленко.