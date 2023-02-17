Стала известна судьба двух пропавших в Самарской области девочек-подростков

В отношении школьниц противоправные действия не совершались. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области нашлись две пропавшие школьницы 15 и 13 лет. Девочки бесследно исчезли после того, как вышли из здания на улице Ленина в Сергиевске.

Сообщение о пропаже поступило 16 февраля. По словам родителей, дочерей безрезультатно искали уже сутки своими силами. На розыск ориентировали все подразделения территориального органа внутренних дел.

Полицейские осмотрели улицы поселений района, опросили жителей и работников торговых точек, изучили записи с камер видеонаблюдения магазинов и организаций. Сотрудникам уголовного розыска в ходе розыска поступила информация о возможном местонахождении подростков.

— Оперативники обнаружили пропавших, в отношении них противоправные действия не совершались. В настоящее время девочек передали законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

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