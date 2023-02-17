Елена Лапушкина встретилась с председателями ТОСов в Самаре 17 февраля

Реализовать инициативы жителей помогает поддержка фонда президентских грантов. Фото: администрация Самары

В Самаре 17 февраля глава Самары Елена Лапушкина встретилась с председателями территориальных общественных самоуправлений и представителями районных администраций.

Сегодня в Самаре зарегистрированы 76 ТОС. Мэр рассказала о существующих мерах поддержки, реализации инициатив населения и о возможной помощи в финансировании проектов.

Реализовать инициативы жителей помогает поддержка фонда президентских грантов. Сейчас 61 участник из состава председателей и членов советов ТОС проходят обучение для этого. ТОС оказывается методическая поддержка.

Инициативы жителей Самары направлены и на оказание помощи участникам СВО. Координирует эту работу зачастую ТОС. Елена Лапушкина побывала уже в ТОСах Октябрьского, Кировского и Куйбышевского районах.

— Деятельность ТОС важна для развития Самары как современного, комфортного города, где людям приятно жить. Сегодня у ТОС есть инструменты для увеличения ресурсов, привлечения финансирования для реализации инициатив самарцев, — подытожила глава города.

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