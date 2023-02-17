Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 16:22

Елена Лапушкина встретилась с председателями ТОСов в Самаре 17 февраля

Сегодня в Самаре зарегистрированы 76 ТОС
Ирина СИНЕГУБОВА
Реализовать инициативы жителей помогает поддержка фонда президентских грантов.

Реализовать инициативы жителей помогает поддержка фонда президентских грантов.

Фото: администрация Самары

В Самаре 17 февраля глава Самары Елена Лапушкина встретилась с председателями территориальных общественных самоуправлений и представителями районных администраций.

Сегодня в Самаре зарегистрированы 76 ТОС. Мэр рассказала о существующих мерах поддержки, реализации инициатив населения и о возможной помощи в финансировании проектов.

Реализовать инициативы жителей помогает поддержка фонда президентских грантов. Сейчас 61 участник из состава председателей и членов советов ТОС проходят обучение для этого. ТОС оказывается методическая поддержка.

Инициативы жителей Самары направлены и на оказание помощи участникам СВО. Координирует эту работу зачастую ТОС. Елена Лапушкина побывала уже в ТОСах Октябрьского, Кировского и Куйбышевского районах.

— Деятельность ТОС важна для развития Самары как современного, комфортного города, где людям приятно жить. Сегодня у ТОС есть инструменты для увеличения ресурсов, привлечения финансирования для реализации инициатив самарцев, — подытожила глава города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.