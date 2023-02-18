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НовостиОбщество18 февраля 2023 8:30

Турнир по боксу пройдет в ТК «Гудок» в Самаре 19 февраля 2023 года

На ринге сойдутся начинающие и титулованные спортсмены
Илона МАЙСКАЯ
Самарцев приглашают на любительский турнир по боксу "Открытый ринг" / Фото: ТК "Гудок"

Самарцев приглашают на любительский турнир по боксу "Открытый ринг" / Фото: ТК "Гудок"

В воскресенье, 19 февраля 2023 года, в Самаре состоится любительский турнир по боксу «Открытый ринг». Он пройдет на площадке ТК «Гудок», который находится по адресу: улица Красноармейская, 131.

На ринге сойдутся начинающие спортсмены и любители бокса разных возрастов и весовых категорий. Также зрителей ждут открытая тренировка со звездными гостями из мира бокса и показательный профессиональный боксерский бой. Кроме того, программа мероприятия включает различные развлечения и розыгрыш призов от партнеров и спонсоров.

Турнир по боксу в ТК «Гудок» начнется в 12:00. Попасть на него смогут все желающие. Вход бесплатный.

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