Средневековые ристалища, старинные танцы и письма на бересте: самарцев приглашают на исторический фестиваль

Необычный праздник устроят в Самаре в День защитника Отечества / Фото: ТК "Гудок"

В следующий четверг, 23 февраля 2023 года, в Самаре состоится фестиваль «Хлеба и Зрелищ», где можно будет попробовать угощения, поглядеть на средневековые ристалища и научиться писать на бересте. Исторический праздник в День защитника Отечества пройдет в ТК «Гудок» (ул. Красноармейская, 131) с 12 до 16 часов.

Гости фестиваля увидят реконструкцию средневекового быта и воинского искусства. К примеру, в «Гудке» появятся ристалища воинов в полном облачении и с вооружением того времени. Также там будут представлены средневековые настольные игры. Кроме того, самарцы увидят причудливые танцы под живую музыку в старом стиле.

Дети смогут опробовать техники мечевого боя на мягком оружии. У желающих также будет возможность примерить средневековые одежды, попозировать на фоне исторической фотозоны и получить снимок на память. Еще один повод пойти на фестиваль — всех угостят вкусным хлебом.

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