В Самаре взяли под охрану деревянный дом из бревен на улице Рабочей

Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Жилой дом» в Ленинском районе на улице Рабочей, 50. Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области 8 февраля.

Здание, которые управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, рублено из бревен. Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности.

Внешний архитектурный облик выполнен в традициях русского зодчества. Стены здания обшиты тесом с имитацией под фахверк. Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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