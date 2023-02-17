Тольяттинский "Акрон" разгромил клуб с узбекско-афганской границы

Во втором матче игрового дня "Акрон" разгромил соперника из Узбекистана. Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский "Акрон" во втором матче игрового дня 17 февраля 2023 года встречался с клубом "Сурхан" из узбекского города Термез. Матч завершился с разгромным счетом 3:0 в пользу россиян.

Город Термез расположен на границе с Афганистаном и считается самым жарким городом Узбекистана. Год назад в "Сурхане" объявили курс на построение конкурентоспособного клуба и пригласили испанский тренерский штаб, работавший в Экваториальной Гвинее. Тем не менее в чемпионате-2022 "Сурхан" с трудом отстоял свое место в суперлиге.

"Акрон" без особых проблем разобрался с соперником. Счет открыл Максим Палиенко, а новичок команды Абу-Саид Эльдарушев сделал дубль.

В утреннем слоте 17 февраля "Акрон" выиграл 2:1 у армянского "Ширака".