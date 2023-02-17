Самара возглавила рейтинг мегаполисов с наибольшим ростом цен на новостройки

На втором месте топа оказалась Казань с приростом на 34%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара заняла первое место в рейтинге российских городов-миллионников по темпам годового роста средней цены 1 кв. м жилья в новостройках. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой».

Так, в январе 2023 года средняя цена 1 кв. м первичного жилья в Самаре достигла 109 тысяч рублей. Этот показатель на 36% больше аналогичного периода 2022 года.

На втором месте топа оказалась Казань с приростом на 34%. Там цена выросла до 178 тысяч рублей за «квадрат». Третье место с ростом на 31% (до 93 тысяч рублей за 1 кв. м) занял Волгоград.

В первую пятерку также вошли Уфа (+28%, до 118 тысяч рублей) и Челябинск (+25%, до 80 тысяч рублей). Москва заняла последнее место по динамике роста цен на новостройки (+5%, до 440 тысяч рублей).

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