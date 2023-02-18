Стало известно, почему на дорогах Самары дежурили полицейские с автоматами 17 февраля 2023

17 февраля 2023 на дорогах Самары дежурили полицейские с автоматами. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жителей областной столицы в пятницу вечером 17 февраля напугало происходящее на дорогах города. В Самаре были замечены инспекторы ГИБДД и полицейские с автоматами. Местных жителей шокировало количество сотрудников правоохранительных органов.

Как оказалось, работники самарского городского гарнизона полиции с привлечением «Добровольной народной дружины Самары», а также приданных сил из областного главка МВД проводили масштабные рейды.

-Оперативно-профилактическое мероприятие проводились в целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, пресечения бытовой и рецидивной преступности, преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, выявления нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и пресечения нарушений в области безопасности дорожного движения, - сообщили на официальной странице ГУ МВД России по Самарской области.