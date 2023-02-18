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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 8:24

В Самарской области полицейские поймали 22-летнего наркопродавца, который переходил дорогу в неположенном месте

Молодой парень решил подзаработать незаконным путем
Анастасия ЗУБКОВА
В Самарской области полицейские поймали 22-летнего наркопродавца. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские поймали 22-летнего наркопродавца. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области правоохранители поймали 22 летнего наркопродавца, который решил перейти дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Все случилось в феврале 2023 года в Жигулевске. Ночью на одной из улиц города полицейские задержали 22-летнего жителя. Мужчина решил перейти дорогу в неположенном для этого месте.

Инспекторы ДПС заметили, что парень сильно нервничает и решили доставить нарушителя в отдел полиции. Там при личном досмотре у волжанина нашли сотовый телефон с координатами тайника-закладки.

Правоохранители обследовали местность и обнаружили фрагмент термоусадочной трубки, в которой находилось 0, 490 граммов мефедрона. Тольяттинец признался, что запрещенное вещество приобрел для дальнейшего сбыта путём тайника-закладки на территории Жигулёвска.

На 22-летнего тольяттинца завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.