Самарские волонтёры поздравят ветеранов Снежного с Днём защитника Отчества

Волонтеры из Самары поздравят ветеранов Снежного с Днём защитника Отчества

Волонтеры из Самары поздравят ветеранов Снежного с Днем защитники Отечества и возьмут над ними шефство. С такой инициативой выступили активисты «Молодой Гвардии Единой России». Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поддержал это предложение.

Термокружки, чай и сладости с самарской атрибутикой — первый грузовой автомобиль с подарками для ветеранов уже выехал из столицы губернии.

В течение несколько дней пребывания в ДНР волонтеры будут поздравлять с 23 февраля фронтовиков-участников Великой Отечественной войны из города Снежное, а также постараются помочь в решении бытовых проблем.

Как известно, сейчас в самарском регионе под патронажем депутатов-единороссов и активистов «Молодой Гвардии» — более 200 ветеранов. Добровольцы помогают ветеранам с уборкой квартир, на придомовой территории в частном секторе, а также поздравляют с праздниками.