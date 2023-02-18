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НовостиОбщество18 февраля 2023 9:30

В Самаре планируют построить новый хирургический корпус для военного госпиталя

Выяснили подробности
Анастасия ЗУБКОВА
В Самаре построят новый хирургический корпус для военного госпиталя. Фото:426hospital.ru

В Самаре построят новый хирургический корпус для военного госпиталя. Фото:426hospital.ru

В областной столице планируют возвести новый хирургический корпус на территории военного госпиталя, который расположен на улице Невской, 2. Об этом заявил депутат госдумы Александр Хинштейн.

-Принято решение руководством Министерства обороны по строительству на территории нашего госпиталя нового хирургического корпуса, - отметил парламентарий.

По словам депутата, состояние лечебного учреждения находится в плачевном состоянии. Однако уже в 2023 году должны быть выделены средства на его ремонт.

- Я уже был у заместителя министра обороны, курирующего это направление. Мне было дано обещание. Уже готова смета на 168 млн. рублей.

Стоит отметить, что в военном госпитале на постоянной основе проходят лечение участники специальной военной операции.