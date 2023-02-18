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НовостиОбщество18 февраля 2023 10:11

В Самаре на улицу Галактионовскую привезли рельсы

Выяснили, для чего
Анастасия ЗУБКОВА
В Самаре на улицу Галактионовскую привезли рельсы. Фото: ЕЩЕ Самара/Евгений Щекин

В Самаре на улицу Галактионовскую привезли рельсы. Фото: ЕЩЕ Самара/Евгений Щекин

Жители областной столицы заметили, что на улицу Галактионовскую привезли рельсы и шпалы. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями в социальных сетях.

Как оказалось, стальные балки предназначены для переустройства трамвайной линии около строительства станции метро «Театральная». Пути будут переустроены на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Сообщили журналисту «КП-Самара» в Трамвайно-троллейбусном управлении города.

Напомним, работы по переустройству трамвайной линии проведут уже в течение ближайших нескольких дней.