В Самаре на улицу Галактионовскую привезли рельсы. Фото: ЕЩЕ Самара/Евгений Щекин

Жители областной столицы заметили, что на улицу Галактионовскую привезли рельсы и шпалы. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями в социальных сетях.

Как оказалось, стальные балки предназначены для переустройства трамвайной линии около строительства станции метро «Театральная». Пути будут переустроены на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Сообщили журналисту «КП-Самара» в Трамвайно-троллейбусном управлении города.

Напомним, работы по переустройству трамвайной линии проведут уже в течение ближайших нескольких дней.