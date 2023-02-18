В Самаре на улице Авиационной водители вынуждены ездить по разбитой обочине

Из-за ремонта водители вынуждены ездить по разбитой обочине. Фото: ЕЩЕ Самара/Евгений Щекин

В Самаре из-за ремонтных работ возникла непростая дорожная ситуация на одной из улиц города. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях и поделились видео.

Как оказалось, в областной столице на участке на улице Авиационной перекрыли одну полосу движения. Там проводятся ремонтные работы. Водителям приходится пробираться на своих автомобилях по обочине.

Судя по видео местного блогера Евгения Щекина, территорию расчистили для удобства горожан. Только вот проехать по улице Авиационной — целое испытание. Самодельная полоса усеяна глубокими ямами.

-Ехал там вечером, стало еще хуже, - написал в комментариях под видео самарец.

Сколько еще придется терпеть такие неудобства — пока неизвестно.