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НовостиОбщество18 февраля 2023 11:32

«Вынесли сор из избы»: в Самаре семейная драма закончилась выброшенной из окна одеждой

Жители Самары обнаружили под окнами дома разбросанную женскую одежду
Анастасия ЗУБКОВА
В Самаре семейная драма закончилась выброшенной из окна одеждой. Фото: Подслушано Самара

В Самаре семейная драма закончилась выброшенной из окна одеждой. Фото: Подслушано Самара

От нижнего белья до верхней одежды — самарцы обнаружили под окнами жилого дома необычную находку. На снегу были разбросаны женские вещи. Об этом пользователи социальных сетей рассказали в местном паблике и поделились фотографиями.

Все случилось в субботу 18 февраля в жилом районе Волгарь на улице Осетинской, 4. Судя по всему, произошла семейная драма. О причинах конфликта можно лишь догадываться, но вот результат виден невооруженным глазом.

По предположениям интернет-пользователей, барышня чем-то не угодила своему избраннику. А после мужчина решил «намекнуть», что мадам лучше уйти. Ну и выбросил ее вещи из окна квартиры.

В комментариях под постом собрались Шерлоки и юмористы. Версии подробностей произошедшего самые разные.

-Когда пораньше приехал из командировки, чтобы сделать сюрприз любимой, - написал Артем.

-Вынесли сор из избы, - отметил самарец.

Многие волжане обвинили автора публикации. Мол, лучше бы вещи собрал, а не в сеть фотографии чужого позора выкладывал.