В Самаре завели уголовное дело на горе-отца, который издевался над 12-летним сыном

В Самаре горе-отец издевался над 12-летним сыном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице завели уголовное дело на горе-отца. Мужчина издевался над своим несовершеннолетним сыном, избивал мальчика. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Об этой жуткой истории сотрудникам полиции рассказали во время профилактической встречи с учащимися одной из школ Промышленного района. Как оказалось, 47-летний безработный самарец уже долгое время издевался над своим 12-летним сыном. Мужчина избивал и унижал мальчика. По словам правоохранителей, волжанин дожидался пока из дома уйдет мать парнишки, а после принимался «воспитывать» ребенка.

- Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать и соседей, родственников и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с несовершеннолетним, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас жизни и здоровью школьника ничего не угрожает. А в отношении его отца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы в срок до 3 лет.