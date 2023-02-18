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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 12:00

В Самаре завели уголовное дело на горе-отца, который издевался над 12-летним сыном

Мужчине грозит лишение свободы до 3 лет
Анастасия ЗУБКОВА
В Самаре горе-отец издевался над 12-летним сыном

В Самаре горе-отец издевался над 12-летним сыном

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице завели уголовное дело на горе-отца. Мужчина издевался над своим несовершеннолетним сыном, избивал мальчика. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Об этой жуткой истории сотрудникам полиции рассказали во время профилактической встречи с учащимися одной из школ Промышленного района. Как оказалось, 47-летний безработный самарец уже долгое время издевался над своим 12-летним сыном. Мужчина избивал и унижал мальчика. По словам правоохранителей, волжанин дожидался пока из дома уйдет мать парнишки, а после принимался «воспитывать» ребенка.

- Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать и соседей, родственников и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с несовершеннолетним, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас жизни и здоровью школьника ничего не угрожает. А в отношении его отца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы в срок до 3 лет.