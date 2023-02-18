Не менее 15 ударов ножом каждому: житель Самарской области расправился с супругами

В Самарской области произошло жесткое убийство из-за денег. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В Самарской области произошло жуткое убийство. Житель губернии жестоко расправился с семейной парой из-за денег. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

Как известно, тела 62-летнего мужчины и 60-летней женщины были найдены 2 августа 2022 в одном из жилых домов в поселке Ягодное, что расположен в Ставропольском районе. По информации правоохранителей, на трупах были обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ран.

Тогда же стражи порядка задержали соседа погибших. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина признался в расправе. И мужчине, и женщине он нанес не менее 15 ударов ножом.

По версии следователей, в июле 2022 года между подозреваемым и 62-летним мужчиной возник конфликт. Причиной стал поздний возврат долга обвиняемым. Злоумышленник вместо слов решил использовать холодное оружие. 1 августа он взял нож и направился к своему неприятелю. Без лишних слов он много раз ударил потерпевшего ножом. На шум прибежала супруга. Тогда 35-летний волжанин расправился и с ней.

От полученных травм супруги скончались. А обвиняемый скрылся с места происшествия, прихватив с собой имущество погибших на сумму более 29 тысяч рублей.

-Следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.