На матче "Акрона" в Жигулевске впервые будет работать система VAR

Рефери Артему Любимову в Жигулевске 26 февраля помогут не только лайнсмены, но и система VAR. Фото: ФК "Акрон"

РФС опубликовал список судей, которые будут обслуживать матчи 1/4 финала Кубка России. На игре в Жигулевске между "Акроном" и "Торпедо" 26 февраля впервые в истории тольяттинского клуба будет задействована система VAR.

Арбитры, назначенные на матч "Акрон - "Торпедо": судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Александр Богданов.

Бригада, которая будет обслуживать игру "Крылья Советов" - "Динамо" 23 февраля: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; AVAR-2 – Евгений Буланов.

Система видеоповторов будет помогать арбитрам в поле только на двух из четырех матчей Пути регионов - помимо Жигулевска, камеры будут включены на питерском стадионе "Кировец" на матче местной "Звезды" (представляющей вторую лигу) с "Пари НН". В Ульяновске на игре "Волги" с питерским "Зенитом" и в Уфе, где будет гостить "Ахмат", VAR не предусмотрен.

Все четыре матча Пути РПЛ будут проведены с участием системы видеоповторов.