Самарцам назвали три самых низкооплачиваемых профессии в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики озвучили три самые низкооплачиваемые профессии в 63 регионе. Согласно данным Самарстата, за 11 месяце 2022 года в губернии меньше всего получали представители гостиничного бизнеса, а также занятые в сфере общепита. Их средний заработок составил 27 843 рубля. На втором месте специалисты в административной деятельности — 30 448 руб. Недалеко ушли риелторы и специалисты по операциям с недвижимостью, но все же они на третьем месте, средняя зарплата в этой сфере — 31 506 руб.

А средняя зарплата в Самарской области составила 46 409 рублей. По прогнозам аналитиков, уже в этом году она превысит 50 тысяч.