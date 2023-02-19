В Самарской области у сельского жителя нашли боеприпасы, взрывчатку и ружье

Оружие изъяли, а в отношении владельца возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Житель села Старый Маклауш в Клявлинском районе Самарской области хранил у себя дома взрывчатые вещества, патроны и незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра. Полицейские получили оперативную информацию и выехали к месту жительства подозреваемого.

При опросе селянин пояснил полицейским, что до марта 2022 года он являлся владельцем огнестрельного оружия, которое в связи с окончанием срока разрешения на хранение перерегистрировал и передал новому владельцу. При этом патроны и порох в установленном законом порядке охотник не сдал и продолжал их хранить в сейфе. Что касается охотничьего ружья, то его он купил в далеком 1988 году, но ни разу не пользовался оружием. Все это время оно хранилось в шкафу.

В отношении ранее несудимого мужчины 1951 года рождения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств). Теперь жителю Самарской области может грозить до 8 лет лишения свободы.