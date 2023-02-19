Самарскую область накроет снегопад 19-21 февраля 2023 года

В конце февраля в Самару придет снегопад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец февраля 2023 года преподнес для жителей Самары приятный сюрприз в виде снегопадов. После морозного бесснежного января, погода в регионе наконец-то стала по-настоящему зимней. По прогнозу синоптиков, снег продолжит идти еще несколько дней, а температура воздуха будет держаться на комфортных минусовых отметках.

Днем, 19 февраля 2023 года, в Самарской области ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -7…-9 градусов, а ночью опустится до -16.

В понедельник также снегопады продолжатся, а температура воздуха останется в тех же пределах до -9 днем и -13 ночью. Во вторник синоптики обещают небольшое усиление снегопада, местами по области ожидается умеренные осадки.