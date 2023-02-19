Самарские следователи опубликовали видео допроса хладнокровного убийцы пожилой супружеской пары

Уголовное дело передано в суд. Фото: СУ СКР по Самарской области

Самарские следователи опубликовали видео с убийцей пожилой супружеской пары в селе Ягодное, где он рассказывает подробности кровавого преступления. Убийца с помощью кухонного ножа расправился с мужчиной и женщиной, а после унес из их дома имущество почти на 30 тысяч рублей.

Как рассказали в СУ СКР по Самарской области, криминальная история произошла в селе Ягодное летом 2022 года. 35-летний местный житель занял крупную сумму денег у своего пожилого соседа, но в установленные сроки не вернул долг. Пенсионер в грубой форме намекнул на возврат денег, из-за чего произошла ссора. Молодой человек не хотел признавать свою вину и хоть как-то попытаться вернуть деньги, вместо этого он решил избавиться от соседа.

1 августа должник пришел в дом к соседям, а когда пенсионер отвернулся, мужчина вонзил кухонный нож ему в спину. На странные звуки прибежала жена потерпевшего, тогда убийца накинулся на нее.

- В ходе допросов, а также проведения проверки показаний на месте обвиняемый пояснил, что нанес каждому из потерпевших не менее 15 ударов ножом, который принес из своего дома, - сообщили следователи.

В настоящее время собрана достаточная доказательная база и уголовное дело по п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), ст. 158 УК РФ – 2 эпизода (кража), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – 2 эпизода (покушение на кражу) было передано на рассмотрение в суд.