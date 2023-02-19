В Самаре молодой водитель на «Акценте» спровоцировал ДТП на улице Ново-Садовой 18 февраля 2023 года

Виновник аварии отправил свою девушку в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Поздно вечером, 18 февраля 2023 года, в Самаре на улице Ново-Садовой произошло ДТП, в котором пострадала 21-летняя девушка. Подробности серьезной аварии рассказали сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

ДТП в районе Барбошиной Поляны произошло около половины 11 вечера. 21-летний парень на автомобиле «Хендай Акцент» двигался по Ново-Садовой со стороны Аминева в направлении Демократической. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора молодой водитель не уступил дорогу 21-летнему парню на «Шевроле Круз».

В результате аварии телесные повреждения получила пассажирка автомобиля виновника. Девушку госпитализировали в больницу, где после осмотра врачи назначили ей амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и проводят проверку.