Полицейские ищут молодого вора с голубыми глазами, который исчез из их поля зрения в марте 2022 года

Почти год мужчина не отмечался у участкового. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники полиции из Сызрани разыскивают 32-летнего Алексея Горина, который с марта 2022 года уклоняется от административного надзора. Ориентировка с приметами разыскиваемого была направлена в районные отделы полиции, а участковые проводят поквартирные обходы.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, Алексей Горин является жителем села Трубетчино Сызранского района. Ранее он был осужден за кражу, но проигнорировал решение суда, согласно которому после отбытия наказания, ему необходимо было встать на административный надзор.

- Сотрудники полиции опросили родственников, соседей и возможных очевидцев с целью получения информации о разыскиваемом, направили задания по розыску поднадзорного в территориальные органы МВД России на районном уровне, где указанное лицо имеет родственные, дружеские и иные связи и где наиболее вероятно его появление, - рассказали о промежуточных результатах сызранские полицейские.

На вид Алексею Горину 30 лет, рост 160-163. Парень худощавого телосложения, волосы светло-русые, большие голубые глаза. Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам: 8- (8464) 33-38-66, 8 -(8464) 98-46-02 либо 102. Конфиденциальность гарантирована.