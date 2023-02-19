В Тольятти на посту ГИБДД задержали наркомана, который на ходу пытался спрятать закладку

Поведение пассажира такси привлекло внимание полицейских. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские остановили на посту ГИБДД в Тольятти такси, чтобы проверить документы у водителя. Во время осмотра документов пассажир заметно занервничал и упорно начал пихать что-то между спинкой и сидением своего пассажирского кресла. Полицейские обратили внимание на нестандартное поведение пассажира, который в итоге оказался наркоманом.

- В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли пластиковую колбу с порошкообразным веществом. Госавтоинспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть. Для документирования противоправного деяния на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Со слов пассажира, он хранил наркотики в колбочке для личного употребления, без цели сбыта. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а сейчас работает монтажником в соседней области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «незаконные приобретение, хранение наркотических средств». В настоящее время расследование продолжается.