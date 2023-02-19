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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 11:48

В Самарской области нашли изрезанный труп 75-летней пенсионерки 19 февраля 2023 года

82-летнего жителя Самарской области подозревают в жестоком убийстве своей пожилой супруги
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
В квартире на улице Советской нашли изрезанный труп пенсионерки. Фото: СУ СКР по Самарской области

В квартире на улице Советской нашли изрезанный труп пенсионерки. Фото: СУ СКР по Самарской области

В Красноярском районе Самарской области произошло жестокое убийство. В квартире на улице Советской, утром 19 февраля, было обнаружено тело 75-летней женщины с признаками насильственной смерти – колото-резанные раны.

- Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки. Им оказался 82-летний супруг погибшей, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Самарской области. Подозреваемого пенсионера задержали, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.