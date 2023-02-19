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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 15:01

Житель Самарской области может отправиться в тюрьму за угрозы собственной матери

Пьяный мужчина схватил женщину за горло и пригрозил убийством
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Пьяный дебошир не признал вину

Пьяный дебошир не признал вину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Шенталинского района Самарской области обратилась 74-летняя женщина, которая написала заявление на собственного сына. Пенсионерка рассказала полицейским, что сын напился и начал угрожать ей убийством. Женщина напугалась и пошла в полицию.

- В ходе опроса потерпевшая пояснила, что у нее с сыном, который вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве произошел конфликт, в результате чего он схватил ее за шею и, сдавливая, пригрозил убийством, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Дебошира задержали и доставили в отделение. Подозреваемый не признал свою вину, однако уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством» было возбуждено.

В настоящее время по акту заявления проводится проверка. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему может грозит до двух лет тюрьмы.