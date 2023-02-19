В Самаре двое мужчин провалились под лед на снегоходе прямо посредине Волги 19 февраля 2023 года

Мужчин из промоины вытаскивали несколько часов. Фото: ПСС Самарской области

Утром, 19 февраля 2023 года, спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области получили сообщение о водном происшествии на Волге. Двое мужчин на снегоходе провалились в промоину недалеко от острова Голодный в Красноглинском районе.

- Мужчинам удалось самостоятельно выбраться на лед. Сделав несколько шагов, они попали в следующую промоину. Двигаться по тонкому льду было опасно, - рассказали в ПСС Самарской области.

В 10:19 на помощь пострадавшим выдвинулись спасатели подразделения «Красная Глинка» на аэроглиссере «Патруль». Вытащить самарцев из западни на середине Волги удалось только спустя несколько часов. В 13:30 мужчин привезли на спасательную станцию. К счастью, медицинская помощь экстремалам не понадобилась.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать осторожность при выходе на лед. В результате температурных перепадов толщина ледяного покрова меняется. В некоторых местах лед размывается течением и образуются промоины. Большинство промоин скрыты под выпавшим снегом. Выход на лед становится опасным. Будьте осторожны, берегите свою жизнь.