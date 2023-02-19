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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 15:29

Под Самарой при столкновении ВАЗ-2107 и фуры погибла молодая девушка 19 февраля 2023 года

ДТП произошло недалеко от микрорайона Южный город
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Пассажир "семерки" скончался на месте аварии. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Пассажир "семерки" скончался на месте аварии. Фото: ГУ МВД по Самарской области

19 февраля 2023 года в районе поселка Придорожный произошло смертельное столкновение отечественной легковушки и большегруза. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, один человек погиб, один получил травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с большегрузом «Скания». На место аварии выехали сотрудники полиции, скорая помощь и пожарные.

- Пожарно-спасательными подразделениями проводилось обесточивание транспортных средств, - сообщили в главке МЧС региона.

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, в результате смертельного ДТП погибла молодая девушка, которая была на пассажирском сидении отечественной легковушки,26-летнего водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.