«Это 90-х»: в Самарской области в кассах магазинов появились пятирублевые банкноты

Пятирублевыми банкнотами все еще можно расплатиться в магазине. Фото: из соцсетей

Житель Тольятти поделился в социальных сетях необычной находкой. Мужчина был удивлен, что в 2023 году в обращении можно еще встретить пятирублевые бумажные банкноты, которые были популярны в 90-х. «КП-Самара» выяснила, можно ли сейчас расплатиться этими деньгами.

Пятирублевые банкноты можно встретить в обращении, хотя они встречаются очень редко, - сообщили нам в Самарском отделении ЦБ России.

Интересно, что пятирублевые банкноты были введены в обращение в 1998 году, то есть до сих пор они «гуляют» по стране, как «Эхо 90-х».

Банкноты минимального номинала не отличаются от привычных купюр. Основное изображение лицевой стороны — памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде. Основное изображение оборотной стороны — стена Новгородского кремля.

Самарцы говорят еще об одной банкноте, которая пропала из магазинных касс позже, чем пятирублевые. Так, в 2010-х еще можно было встретить бумажные десятирублевые купюры, но совсем скоро их заменили на железные монеты.