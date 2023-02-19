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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 17:46

В Тольятти водитель маршрутки №124 потерял сознание и протаранил опору моста 19 февраля 2023 года

Пострадали пассажиры и сам водитель автобуса
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
65-летнему водителю микроавтобуса стало плохо за рулем. Фото: ГУ МВД по Самарской области

65-летнему водителю микроавтобуса стало плохо за рулем. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 19 февраля 2023 года, в Тольятти произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса «Форд». Как стало известно «КП-Самара», водитель маршрутки потерял сознание и съехал с дороги, в результате чего врезался в опору моста.

- По предварительным данным, 65-летний водитель маршрутки №124, двигаясь по улице Громовой в сторону М-5 допустил наезд на опору моста, - сообщили нам в ГУ МВД по Самарской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадал сам водитель микроавтобуса, а также трое его пассажиров получили различные травмы. В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.