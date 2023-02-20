Спасатели рассказали, где на Волге самый тонкий лед в Самарской области 19 февраля 2023 года

На Красной Глинке лед образовался до 15 см на левом берегу и 5 в фарватере с промоинами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели вновь представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 19 февраля 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда на протяжении 300 метров левого берега сейчас составляет 35 см, а на 400-500 метрах – 20-25 см. При этом 12 февраля она была 20-35 см. На Поляне Фрунзе показатели начинаются с 14 см и заканчиваются 20 см, а три дня назад они достигали 12-20 см.

На Красной Глинке лед образовался до 15 см на левом берегу и 5 в фарватере с промоинами, а был равен 10-29 см. В Тольятти толщина льда стабильно держится 40 см на левом берегу, и 35 см – в фарватере.

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