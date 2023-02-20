В Самаре пройдут общественные слушания насчет строительства многоэтажек в историческом центре

Сроки проведения общественных обсуждений неизвестны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Специализированный застройщик «Трансгруз» планирует строительство многоэтажек на территории исторического центра в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной. Проект вынесли на общественные обсуждения.

Соответствующая информация появилась на сайте администрации Самары. Проект опубликовал департамент градостроительства города. Жители рассмотрят вероятность застройки трех земельных участков, площадь которых 769 кв. м., 1 тысяча кв. м. и 1,58 тысяч кв. м.

Трудность заключается в том, что данные участки находятся в границах исторического поселения Самары. Напомним, Самара стала историческим поселением регионального значения в конце декабря 2019 года. Сроки проведения общественных обсуждений неизвестны.

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