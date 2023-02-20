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НовостиОбщество20 февраля 2023 4:42

В Самарской области 19-летняя девушка «прописала» в своем доме троих мигрантов

В отношении жительницы региона возбудили уголовное дело
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Факты фиктивной регистрации были обнаружены во время проверки

Факты фиктивной регистрации были обнаружены во время проверки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самарской области попала под уголовное дело из-за фиктивной регистрации иностранных граждан. 19-летняя девушка прописала в своем доме троих мигрантов. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Факты фиктивной регистрации были обнаружены в Камышлинском районе. Девушка сделала временную прописку трем иностранцам в своем частном доме в селе Новое Ермаково.

– Полицейский опросил 19-летнюю владелицу частного дома и жителей близлежащих домов, изучил предоставленные документы. Результаты проверки подтвердили, что зарегистрированные иностранные граждане здесь не проживают, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Расследование продолжается.

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