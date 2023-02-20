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НовостиОбщество20 февраля 2023 4:53

Самарцы рассказали, сколько планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества в 2023 году

Сумма оказалась меньше, чем в других городах
Валентина ПОЛИКАРПОВА
40% женщин вообще не планируют дарить мужчинам подарки

40% женщин вообще не планируют дарить мужчинам подарки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, сколько жительницы Самары готовы потратить на подарки ко Дню защитника Отечества в 2023 году. Сумма оказалась меньше, чем в других городах. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Во время опроса самарчанки сообщили, что в этом году праздничный бюджет будет равен 2 700 рублям. В связи с этим город попал на двенадцатую строчку по стране среди крупнейших городов. Самый большой бюджет оказался в Москве (3 700 рублей), самый низкий – в Перми (2 300 рублей).

Большинство женщин (24%) рассказали, что готовят подарки своим мужьям, 14% – отцам, 10% – сыновьям. А 40% представительниц прекрасного пола вовсе не планируют дарить мужчинам подарки.

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