В Самаре мошенники оставили мужчину без концерта комиков

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары остался без денег и концерта, купив билет у мошенников. Мужчина хотел сэкономить и нашел продавца в интернете. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

32-летний самарец планировал приятно провести время на выступлении комиков. Чтобы не платить больше, он решил купить билет «с рук». Объявление оказалось найти не трудно, и мужчина связался с продавцом в социальных сетях. Они договорились на сумме в 8 400 рублей, которую пострадавший благополучно перевел собеседнику. А тот перестал выходить на связь.

Мужчина несколько раз пытался связаться с продавцом, но попытки не увенчались успехом. Осознав, что стал жертвой мошенников, пострадавший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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