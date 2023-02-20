В Самарской области возбудили уголовное дело за оскорбление судебного пристава в соцсетях

В настоящий момент возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области местная жительница писала нецензурные выражения в адрес судебного пристава. В отношении нее возбудили уголовное дело.

— Жительница Новокуйбышевска в одной из социальных сетей публиковала оскорбления про сотрудника службы насчет исполнения служебных обязанностей. Она грубо и нецензурно охарактеризовала судебного пристава, тем самым нарушив законодательство, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. Женщине грозит уголовный штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года.

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