Мэрия Самары разрешила строительство высотки с сокращенным числом парковок на ул. Лейтенанта Шмидта

Многоэтажка появится на участке площадью более 8 тысяч «квадратов» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Самары появятся высотки с урезанным количеством парковок. Соответствующее разрешение застройщику выдала мэрия. Информация отражена в постановлении, подписанном главой областной столицы.

– Предоставить ООО «Стройпроектсервис» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, – следует из документации.

Согласно постановлению, застройщик освоит участок площадью 8 450 квадратных метров. Площадка находится в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Конноармейской, Шевченко. Здесь планируется многоэтажная застройка с количеством парковочных мест – 0,07 на квартиру.

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