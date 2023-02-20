Жители Самары чаще всего оставляют чаевые в ресторанах и такси

Некоторые жители оставляют чаевые на заправках и автомойках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob суммы чаевых за год выросли, а больше всего самарцы оставляют деньги сверх счета в ресторанах и такси.

Так, чаевые в ресторанах и кафе оставляют 75% опрошенных: 32% делает это всегда, а 43% –иногда. Каждый второй (50%) дает «на чай» водителям такси (18% – всегда, 32% – иногда). Курьеров благодарят деньгами 43% самарцев (10% – всегда, 33% – иногда), а 32% вознаграждают мастеров салонов красоты (12% – всегда, 20% – иногда).

Некоторые жители оставляют чаевые на заправках и автомойках (6% – всегда, 23% – иногда). Реже всего презент получают служащие отелей, дать им чаевые готовы 12% горожан (5% – всегда, 7% – иногда). Однако в гостиницах суммы самые высокие, в среднем они составляют 400 рублей.

В ресторанах сверх счета как правило дают 275 рублей, в салонах красоты – 215, курьерам –120 рублей, таксистам – 115, сотрудникам автомойки или заправки – 75 рублей. По данным сервиса, в сравнении с 2022 годом размер чаевых вырос во всех сферах, кроме отелей.

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