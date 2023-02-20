XI Поволжский межрегиональный форум по недвижимости прошел в Самаре

В рамках форума состоялись пленарное заседание, пресс-конференция и мастер-классы бизнес-тренеров / Фото: pgr.ru

В Самаре прошел XI Поволжский межрегиональный форум по недвижимости. В нем приняли участие представители риэлторского сообщества, страховых и оценочных компаний, банков и застройщиков.

В рамках форума состоялись пленарное заседание, пресс-конференция и мастер-классы бизнес-тренеров. Перед участниками мероприятия выступили эксперты, практики риэлторского бизнеса Самарской области и России. Они поделились юридической практикой и новыми кейсами, техниками переговоров и продаж. Также на форуме обсудили ключевые задачи для дальнейшего развития рынка недвижимости.

Участников форума приветствовали депутаты и глава гордумы Алексей Дегтев, представители кадастровой палаты, МФЦ, нотариата, президент Торгово-промышленной палаты региона Валерий Фомичев, президент Поволжской гильдии риэлторов Ольга Пискарева, а также представитель официального партнера мероприятия – руководитель направления «Аккредитивы Сбербанка» Алексей Кузнецов.

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