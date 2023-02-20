Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 7:19

Умеренные снегопады продолжатся в Самарской области до 23 февраля 2023 года

Осадки будет сопровождать небольшой морозец
Анастасия ФИЛАТОВА
Конец зимы в Самарской области обещает быть снежным

Конец зимы в Самарской области обещает быть снежным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области на новой рабочей неделе. По их прогнозам, до четверга, 23 февраля 2023 года, в регионе продолжатся умеренные снегопады.

По данным Приволжского УГМС, днем в понедельник, 20 февраля, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, местами изморозь. Температура воздуха составит -7…-12 градусов.

В ночь на вторник, 21 февраля, в регионе похолодает до -10…-15 градусов. Местами пройдет умеренный снег. Днем интенсивность осадков спадет и станет немного «теплее» - до -4…-9 градусов.

В среду, 22 февраля, в губернии тоже ожидается снег. Подует северо-восточный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -2…-7 градусов.

В четверг, 23 февраля, в Самарской области по-прежнему будет идти снег. При этом немного похолодает. Столбик термометра опустится до -9…-14 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.