Умеренные снегопады продолжатся в Самарской области до 23 февраля 2023 года

Конец зимы в Самарской области обещает быть снежным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области на новой рабочей неделе. По их прогнозам, до четверга, 23 февраля 2023 года, в регионе продолжатся умеренные снегопады.

По данным Приволжского УГМС, днем в понедельник, 20 февраля, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, местами изморозь. Температура воздуха составит -7…-12 градусов.

В ночь на вторник, 21 февраля, в регионе похолодает до -10…-15 градусов. Местами пройдет умеренный снег. Днем интенсивность осадков спадет и станет немного «теплее» - до -4…-9 градусов.

В среду, 22 февраля, в губернии тоже ожидается снег. Подует северо-восточный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -2…-7 градусов.

В четверг, 23 февраля, в Самарской области по-прежнему будет идти снег. При этом немного похолодает. Столбик термометра опустится до -9…-14 градусов.

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