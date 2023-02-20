В Самарской области девушка украла чужие покупки из камеры хранения супермаркета

Полицейские узнали неоднократно судимую за имущественные преступления девушку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани 19-летняя местная жительница похитила из ячейки камеры хранения супермаркета зонт, а также три пакета с продуктами и лекарствами.

— 52-летняя женщина сообщила о том, что у нее украли покупки на 3 тысячи рублей, пока она ходила по магазину. Воровка попала на камеры видеонаблюдения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские узнали неоднократно судимую за имущественные преступления девушку и задержали ее. Оказалось, она заметила в магазине, что женщина не до конца закрыла ячейку камеры хранения, в которую положила свои вещи, и решила этим воспользоваться.

Продукты питания жительница Сызрани оставила себе, а лекарственные препараты выбросила. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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