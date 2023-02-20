В Самарской области Toyota улетела в кювет и опрокинулась 19 февраля 2023 года

Автомобиль получил серьезные повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в воскресенье, 19 февраля 2023 года, в Хворостянском районе. Там иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 14:15. 20-летний водитель «Toyota Corolla» пошел на обгон и выехал на левую обочину. Оттуда автомобиль вынесло в кювет, после чего он опрокинулся. В результате аварии пострадали двое человек.

– Водителю автомобиля «Toyota Corolla» и его пассажиру-девушке 2005 года рождения назначено амбулаторное лечение, – поделились в региональном ГУ МВД.

Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что всего за прошедшие сутки в регионе произошло 7 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

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