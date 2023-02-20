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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:45

Фестивальную поляну в Самарской области обновят к юбилейному Грушинскому фестивалю

Концепция развития инфраструктуры уже разработана
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Реализация проекта займет пять лет, к первому приступят уже в этом году

Реализация проекта займет пять лет, к первому приступят уже в этом году

Фото: правительство Самарской области

Фестивальная поляна на Мастрюковских озерах будет обновлена к юбилейному Грушинскому фестивалю. В этом году стартует реализация первого этапа проекта развития инфраструктуры площадки. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

– В рамках первого этапа планируется обновить лестницу, которая ведет от ж/д платформы до фестивальной поляны, а также амфитеатр и понтон. На втором этапе запланировано создание инфраструктуры для круглогодичного отдыха жителей и гостей региона, – рассказали региональные власти.

В дальнейшем на поляне появятся гостевые центры – их разместят у въездов и входов на территорию. Также запланировано обустройство скважины для набора воды и питьевых фонтанчиков, обновление детской зоны и спортплощадки.

Кроме того, на поляне преобразятся основные сцены, зоны санузлов и душевых. Здесь также появится мультиформатный кемпинг с прачечно-душевым блоком и санузлами, будет обустроена пляжная инфраструктура.

В общей сложности реализация проекта займет пять лет.

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